Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%, полностью завершить проект планируется в сентябре.