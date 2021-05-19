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Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»

Ведомости

Администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании-оператора российского газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вашингтон также снимет санкции с ее главы Маттиаса Варнига. Такое объявление Госдеп США должен сделать уже в среду, 19 мая.

По словам источников, Варниг «является союзником президента России Владимира Путина» и участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. Однако их отмена — «также в национальных интересах США».

О том, что администрация Байдена откажется от санкций против оператора «Северного потока — 2» ранее сообщал портал Axios. Издание отмечало, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода.

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%, полностью завершить проект планируется в сентябре. 

Ранее по теме: СМИ узнали об отказе администрации Байдена от санкций против Nord Stream 2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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