Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»
Администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании-оператора российского газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вашингтон также снимет санкции с ее главы Маттиаса Варнига. Такое объявление Госдеп США должен сделать уже в среду, 19 мая.
По словам источников, Варниг «является союзником президента России Владимира Путина» и участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. Однако их отмена — «также в национальных интересах США».
О том, что администрация Байдена откажется от санкций против оператора «Северного потока — 2» ранее сообщал портал Axios. Издание отмечало, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%, полностью завершить проект планируется в сентябре.