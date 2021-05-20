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Пашинян заявил о нахождении более 500 военных Азербайджана на территории Армении

Ведомости

Порядка 500-600 военных Азербайджана все еще находятся на территории Сюникской области Армении, куда они, по заявлению Еревана, вторглись в начале мая, нарушив госграницу. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Оперативная ситуация на участках в Сюникской и Гегаркуникской областей не изменилась. Ситуация напряженная. В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек», — сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, сейчас логика действий армянских военных состоит в том, чтобы «тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев».

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. 

В связи с этим Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных