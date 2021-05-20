Пашинян заявил о нахождении более 500 военных Азербайджана на территории Армении
Порядка 500-600 военных Азербайджана все еще находятся на территории Сюникской области Армении, куда они, по заявлению Еревана, вторглись в начале мая, нарушив госграницу. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
«Оперативная ситуация на участках в Сюникской и Гегаркуникской областей не изменилась. Ситуация напряженная. В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек», — сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, сейчас логика действий армянских военных состоит в том, чтобы «тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев».
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
В связи с этим Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.