Пашинян заявил о нахождении более 500 военных Азербайджана на территории Армении

В связи с этим Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.