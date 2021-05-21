Россия направила ноту протеста из-за антироссийских акций в Киеве

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, которые переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас». Число жертв конфликта приблизилось к 300, большинство погибших — палестинцы. 20 мая Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в секторе Газа.