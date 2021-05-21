Россия направила ноту протеста из-за антироссийских акций в Киеве
Посольство России на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
«Тема конфликта в Донбассе получила неожиданное развитие в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения радикалами из скандально известного национального корпуса Украины провокационной акции у стен посольства России в Киеве. Участники выражали протест против деятельности ХАМАС, получающего якобы как и Донбасс помощь Москвы»
Захарова охарактеризовала такую логику радикалов как «изуверскую». «Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, это как всегда. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, которые переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас». Число жертв конфликта приблизилось к 300, большинство погибших — палестинцы. 20 мая Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в секторе Газа.