Захарова призвала оценить инцидент с самолетом Ryanair трезво и без эмоций

Захарова также выразила удивление «скоординированной реакцией на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций». Следом официальный представитель МИД России привела примеры аналогичных действий других стран. Так, в 2012 г. Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, а в 2013 г. в Вене был принудительно посажен и досмотрен самолет президента Боливии, летевший из Москвы. Такие действия, по словам Захаровой, были совершены «по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом».