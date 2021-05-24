Захарова призвала оценить инцидент с самолетом Ryanair трезво и без эмоций
МИД России в контексте инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске призвал западных партнеров отказаться от «двойных стандартов», оценить ситуацию трезво и без эмоций, следует из заявления официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», — заявила она.
Захарова также выразила удивление «скоординированной реакцией на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций». Следом официальный представитель МИД России привела примеры аналогичных действий других стран. Так, в 2012 г. Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, а в 2013 г. в Вене был принудительно посажен и досмотрен самолет президента Боливии, летевший из Москвы. Такие действия, по словам Захаровой, были совершены «по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом».
Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что в 2016 г. самолет «Белавиа» вынужденно вернулся в аэропорт Киева для снятия с рейса одного из активистов «Антимайдана».
«Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания», — отметила она.
В свою очередь, необходимость поднятия в воздух истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии представитель российского МИД объяснила «осуществлением контроля и оказания помощи при посадке» при такой необходимости, «особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair взрывных устройств не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.