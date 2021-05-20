Почти половина россиян готова переехать ради зарплаты в 250 000 рублей
Готовы переехать в другой город или страну ради ежемесячной зарплаты в 250 тыс. руб. 40% россиян, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором участвовали более 5 тыс. человек.
Ради такой зарплаты 51% опрошенных готовы сменить профессию, 36% — на некоторое время отказаться от отпуска, 35% — увеличить рабочую нагрузку, почти треть — получить новое образование или пройти переквалификацию, около четверти — работать без выходных, 10% — отложить планирование семьи.
По данным сервиса, каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям, чтобы ежемесячно получать 250 тыс. руб., а 1% уже имеют такой доход.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что, по мнению россиян, несправедливо мало зарабатывают преподаватели, врачи, ученые, спасатели и пожарные, а также инженеры. По данным холдинга «Ромир», главными причинами стресса россиян в этом году стали рост цен и низкие зарплаты.