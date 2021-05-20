Почти половина россиян готова переехать ради зарплаты в 250 000 рублей

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что, по мнению россиян, несправедливо мало зарабатывают преподаватели, врачи, ученые, спасатели и пожарные, а также инженеры. По данным холдинга «Ромир», главными причинами стресса россиян в этом году стали рост цен и низкие зарплаты.