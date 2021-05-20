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Почти половина россиян готова переехать ради зарплаты в 250 000 рублей

Ведомости

Готовы переехать в другой город или страну ради ежемесячной зарплаты в 250 тыс. руб. 40% россиян, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором участвовали более 5 тыс. человек.

Ради такой зарплаты 51% опрошенных готовы сменить профессию, 36% — на некоторое время отказаться от отпуска, 35% — увеличить рабочую нагрузку, почти треть — получить новое образование или пройти переквалификацию, около четверти — работать без выходных, 10% — отложить планирование семьи.

По данным сервиса, каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям, чтобы ежемесячно получать 250 тыс. руб., а 1% уже имеют такой доход.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» сообщили, что, по мнению россиян, несправедливо мало зарабатывают преподаватели, врачи, ученые, спасатели и пожарные, а также инженеры. По данным холдинга «Ромир», главными причинами стресса россиян в этом году стали рост цен и низкие зарплаты.

Ранее по теме: Рост цен и низкие зарплаты названы главными причинами стресса россиян
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных