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Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За правду»

Ведомости

Голливудский актер Стивен Сигал на этой неделе получит партийный билет «Справедливой России — За правду» (СРЗП), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина Елизавета Кондакова. По ее словам, Сигал в партии будет заниматься вопросами экологии и «борьбой против загрязнения природы». 

«В рамках заседания палаты депутатов (пройдет 29 мая — прим.ред.) планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За Правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — рассказала пресс-секретарь. 

Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа 2018 г. стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах.

Он занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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