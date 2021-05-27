Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За правду»
Голливудский актер Стивен Сигал на этой неделе получит партийный билет «Справедливой России — За правду» (СРЗП), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина Елизавета Кондакова. По ее словам, Сигал в партии будет заниматься вопросами экологии и «борьбой против загрязнения природы».
«В рамках заседания палаты депутатов (пройдет 29 мая — прим.ред.) планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За Правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — рассказала пресс-секретарь.
Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа 2018 г. стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах.
Он занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.