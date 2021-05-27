Доходы Дмитрия Рогозина в 2020 году увеличились почти в два раза

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года. До этого он был заместителем председателя правительства и председателем военно-промышленной комиссии при правительстве, а затем ghb президенте. В своей работе курировал оборонку, ракетно-космическую, авиационную, судостроительную отрасли. В последний свой полный год в правительстве Рогозин заработал 24,2 млн руб. — почти в три раза больше, чем в 2016 г. (8,1 млн руб.). За первый же год в «Роскосмосе» Рогозин заработал уже 29,5 млн руб.