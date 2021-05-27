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Доходы Дмитрия Рогозина в 2020 году увеличились почти в два раза

Ведомости

В 2020 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заработал более 83 млн руб., почти в два раза больше, чем в 2019 г. Это следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте госкорпорации.

Декларированный годовой доход Рогозина составил 83 111 732,28 руб. (в 2019 г. — 44,1 млн руб.). В его собственности по итогам 2020 г. указаны жилой дом в 782 кв. м, земельный участок в 2,5 тыс. кв. м, автомобиль ГАЗ-21Р «Волга», а также мотоцикл БМВ R1200GS Adventure класса «тяжелый эндуро». По сравнению с 2019 г. у Рогозина не осталось в пользовании квартиры в 346 кв. м.

Супруга Рогозина Татьяна заработала 2 797 843,60 руб. Ее доходы, по итогам года, в отличие от главы «Роскосмоса», уменьшились: в 2019 г. она заработала почти 3 млн руб. На 2020 г. в ее собственности значатся квартира и три машино-места, а также автомобиль Land Rover Range Rover.

Позже «Роскосмосе» агентству «РИА Новости» объяснили почти двукратный рост доходов Рогозина получением двух премий в 2020 г.

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года. До этого он был заместителем председателя правительства и председателем военно-промышленной комиссии при правительстве, а затем ghb президенте. В своей работе курировал оборонку, ракетно-космическую, авиационную, судостроительную отрасли. В последний свой полный год в правительстве Рогозин заработал 24,2 млн руб. — почти в три раза больше, чем в 2016 г. (8,1 млн руб.). За первый же год в «Роскосмосе» Рогозин заработал уже 29,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных