Путин сравнил законы об иностранных агентах в России и США

«Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах? Это придумали Соединенные Штаты — много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий — надо только в текст поглядеть одного и второго законов — гораздо более мягкий, чем в США», — рассказал Путин.