Путин сравнил законы об иностранных агентах в России и США
Закон об иностранных агентах в России более мягкий, чем в США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.
«Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах? Это придумали Соединенные Штаты — много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий — надо только в текст поглядеть одного и второго законов — гораздо более мягкий, чем в США», — рассказал Путин.
Президент добавил, что российский закон об иноагентах направлен на ограничение вмешательства во внутренние дела страны, и ничего оригинального или зазорного в этом нет.
Путин также не согласился с тезисом о притеснении журналистов в России, подчеркнув, что в российских СМИ звучат разные мнения, в том числе критика действий власти.
При этом он отметил, что вопросы вызывает происходящее с российскими журналистами в некоторых странах. По его словам, на них оказывается давление, идет преследование, ограничивается их деятельность административным и финансовым способами.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе делового завтрака на полях ПМЭФ-2021 сказала, что заявления о том, что в России СМИ-иноагенты подвергаются какой-либо дискриминации, являются дезинформацией. По ее словам, разработка закона о СМИ-иноагентах стала ответной превентивной мерой, которая должна защитить российские медиа от агрессивных действий США и других западных стран.
Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иноагентов, должно выпускать каждое свое сообщение, включая рекламное, с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. Кроме того, СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.