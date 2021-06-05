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Путин сравнил законы об иностранных агентах в России и США

Ведомости

Закон об иностранных агентах в России более мягкий, чем в США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео встречи опубликовано на сайте Кремля. 

«Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах? Это придумали Соединенные Штаты — много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий — надо только в текст поглядеть одного и второго законов — гораздо более мягкий, чем в США», — рассказал Путин.

Президент добавил, что российский закон об иноагентах направлен на ограничение вмешательства во внутренние дела страны, и ничего оригинального или зазорного в этом нет. 

Путин также не согласился с тезисом о притеснении журналистов в России, подчеркнув, что в российских СМИ звучат разные мнения, в том числе критика действий власти.

При этом он отметил, что вопросы вызывает происходящее с российскими журналистами в некоторых странах. По его словам, на них оказывается давление, идет преследование, ограничивается их деятельность административным и финансовым способами.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе делового завтрака на полях ПМЭФ-2021 сказала, что заявления о том, что в России СМИ-иноагенты подвергаются какой-либо дискриминации, являются дезинформацией. По ее словам, разработка закона о СМИ-иноагентах стала ответной превентивной мерой, которая должна защитить российские медиа от агрессивных действий США и других западных стран.

Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иноагентов, должно выпускать каждое свое сообщение, включая рекламное, с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. Кроме того, СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.

Ранее по теме: Захарова заявила об отсутствии в России ущемления прав СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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