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Захарова заявила об отсутствии в России ущемления прав СМИ-иноагентов

Ведомости

Заявления о том, что в России СМИ-иноагенты подвергаются какой-либо дискриминации, являются дезинформацией, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе делового завтрака на полях ПМЭФ-2021.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда... Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ», — цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, разработка закона о СМИ-иноагентах стала ответной превентивной мерой, которая должна защитить российские медиа от агрессивных действий США и других западных стран.

Ранее сегодня издание VTimes (Включено 14 мая Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) объявило о прекращении работы c 12 июня. В своем заявлении редакция пояснила, что в каждом из семи изученных журналистами сценариев продолжения своей деятельности «был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы».

Ранее по теме: В признании VTimes СМИ-иноагентом нет логики

Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.

Ранее по теме: Медведев назвал справедливой маркировку СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных