Захарова заявила об отсутствии в России ущемления прав СМИ-иноагентов
Заявления о том, что в России СМИ-иноагенты подвергаются какой-либо дискриминации, являются дезинформацией, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе делового завтрака на полях ПМЭФ-2021.
«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда... Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ», — цитирует ее ТАСС.
По словам Захаровой, разработка закона о СМИ-иноагентах стала ответной превентивной мерой, которая должна защитить российские медиа от агрессивных действий США и других западных стран.
Ранее сегодня издание VTimes (Включено 14 мая Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) объявило о прекращении работы c 12 июня. В своем заявлении редакция пояснила, что в каждом из семи изученных журналистами сценариев продолжения своей деятельности «был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы».
Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАП), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. За неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы: для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.