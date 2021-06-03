Захарова заявила об отсутствии в России ущемления прав СМИ-иноагентов

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда... Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ», — цитирует ее ТАСС.