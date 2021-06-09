Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию
Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания Высшего и Генерального советов партии.
«Эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это произошло не только в России, но и во многих странах.
Ранее компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с коронавирусом в девяти крупных мегаполисах мира. В нем была учтена эффективность принятых городами мер с точки зрения не только эпидемиологических показателей, но и влияния на состояние экономики мегаполисов. По совокупности показателей Москва оказалась на третьем месте после Осло и Сингапура.
По данным оперативного штаба на 9 июня, в России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса — это максимальное количество с 7 марта, тогда было зафиксировано 10 253 случая. За сутки 9814 человек выздоровели, 399 — умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 124 тыс. летальных исходов.