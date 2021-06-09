Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию

Ранее компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с коронавирусом в девяти крупных мегаполисах мира. В нем была учтена эффективность принятых городами мер с точки зрения не только эпидемиологических показателей, но и влияния на состояние экономики мегаполисов. По совокупности показателей Москва оказалась на третьем месте после Осло и Сингапура.