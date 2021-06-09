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Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию

Ведомости

Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания Высшего и Генерального советов партии.

«Эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это произошло не только в России, но и во многих странах.

Ранее компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с коронавирусом в девяти крупных мегаполисах мира. В нем была учтена эффективность принятых городами мер с точки зрения не только эпидемиологических показателей, но и влияния на состояние экономики мегаполисов. По совокупности показателей Москва оказалась на третьем месте после Осло и Сингапура.

По данным оперативного штаба на 9 июня, в России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса — это максимальное количество с 7 марта, тогда было зафиксировано 10 253 случая. За сутки 9814 человек выздоровели, 399 — умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 124 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Москва вошла в тройку мегаполисов по эффективности борьбы с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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