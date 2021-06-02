Москва вошла в тройку мегаполисов по эффективности борьбы с COVID-19

Снижение экономики города за период пандемии (считались 2020 либо 2020 г. плюс I квартал 2021 г.), по предварительным оценкам EY, составило в Москве 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (3,3%) и Стокгольме (2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. Пиковая безработица в Москве была лишь на уровне 3% (к марту 2021 г. – менее 1%), это лучший показатель среди всех городов. Хотя по уровню смертности от ковида (более 17 000 человек) Москве далеко до лидеров, в общем списке по этому показателю она оказалась на 4-м месте. За счет строгих транспортных ограничений Сингапуру и Гонконгу пока удается удерживать смертность на минимальных значениях: 32 человека в Сингапуре и 210 – в Гонконге. Минимальное место – 5-е – у российской столицы оказалось по уровню заболеваемости на 1 млн населения.