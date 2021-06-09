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Россия и Турция обсудили возобновление авиасообщения

Ведомости

Россия и Турция провели консультации по линии МИД и заявили о важности возобновления полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте на сайте российского дипведомства.

«Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.

Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей. При этом отметили, что особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавируса, в частности, налаживание совместного производства российской вакцины «Спутник V» на территории Турции.

Ранее Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня, сообщал оперштаб. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Ранее по теме: Ростуризм надеется на открытие Турции для российских туристов к июлю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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