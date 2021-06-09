Россия и Турция обсудили возобновление авиасообщения
Россия и Турция провели консультации по линии МИД и заявили о важности возобновления полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте на сайте российского дипведомства.
«Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.
Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей. При этом отметили, что особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавируса, в частности, налаживание совместного производства российской вакцины «Спутник V» на территории Турции.
Ранее Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня, сообщал оперштаб. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.