Посол США анонсировала новые санкции против Белоруссии

«С партнерами в лице ЕС, Великобритании и Канады мы координируемся и продолжим это делать по новому раунду санкций, чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека», — сказала она на слушаниях по Белоруссии в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.