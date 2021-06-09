Посол США анонсировала новые санкции против Белоруссии
США вскоре планируют ввести новые санкции в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского посла в республике Джули Фишер.
«С партнерами в лице ЕС, Великобритании и Канады мы координируемся и продолжим это делать по новому раунду санкций, чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека», — сказала она на слушаниях по Белоруссии в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».
Решение США по ограничительным мерам в отношении Минска было принято после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в республике 23 мая.
В ответ Минск решил сократить число дипломатов и административно-технического персонала посольства США и усложнить процедуру выдачи виз и работу американских специалистов в Белоруссии.