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Посол США анонсировала новые санкции против Белоруссии

Ведомости

США вскоре планируют ввести новые санкции в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского посла в республике Джули Фишер.

«С партнерами в лице ЕС, Великобритании и Канады мы координируемся и продолжим это делать по новому раунду санкций, чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека», — сказала она на слушаниях по Белоруссии в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».

Решение США по ограничительным мерам в отношении Минска было принято после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в республике 23 мая.

В ответ Минск решил сократить число дипломатов и административно-технического персонала посольства США и усложнить процедуру выдачи виз и работу американских специалистов в Белоруссии.

Ранее по теме: Белоруссия объявила об ответных мерах на санкции США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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