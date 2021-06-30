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В США опровергли сведения о направлении эсминца в сторону Крыма

Ведомости

Американский эсминец Ross, который принимает участие в учениях Sea Breeze, находится в порту Одессы, говорится в сообщении американского флота, опубликованном в аккаунте учений в Twitter.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross 30 минут назад находился в порту Одессы и будет там находиться в ближайшем будущем для поддержки учений Sea Breeze», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи Twitter сообщили со ссылкой на различные сервисы по отслеживанию движения судов, что американский эсминец идет по направлению к Крыму. Корабль вошел в Черное море 26 июня для участия в учениях.  

Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие страны НАТО и их союзники, всего 20 стран, в том числе Великобритания, Польша, Грузия и Украина. В учениях задействованы 5 тыс. военных и 32 корабля.

23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ. При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, гле была запечатлена стрельба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных