В США опровергли сведения о направлении эсминца в сторону Крыма
Американский эсминец Ross, который принимает участие в учениях Sea Breeze, находится в порту Одессы, говорится в сообщении американского флота, опубликованном в аккаунте учений в Twitter.
«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross 30 минут назад находился в порту Одессы и будет там находиться в ближайшем будущем для поддержки учений Sea Breeze», — говорится в сообщении.
Ранее пользователи Twitter сообщили со ссылкой на различные сервисы по отслеживанию движения судов, что американский эсминец идет по направлению к Крыму. Корабль вошел в Черное море 26 июня для участия в учениях.
Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие страны НАТО и их союзники, всего 20 стран, в том числе Великобритания, Польша, Грузия и Украина. В учениях задействованы 5 тыс. военных и 32 корабля.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ. При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, гле была запечатлена стрельба.