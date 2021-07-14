СМИ узнали о расследовании ФБР по делу о поставках оборудования для ФСБ
Федеральное бюро расследований (ФБР) и федеральная прокуратура США расследуют деятельность американской компании Intertech Corporation. Ее заподозрили в поставках техники через российскую фирму под санкциями для Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает The Daily Beast со ссылкой на судебные документы.
Как сообщает издание, Intertech Corporation якобы с момента своего основания в 1990 г. американским гражданином Мэтью Гродовски была связана с российской Intertech Instruments. Последняя в числе еще 14 российских организаций попала в марте этого года под санкции минторга США по подозрению в «производстве биологического и химического оружия». Теперь американскую Intertech Corporation подозревают в передаче лабораторного оборудования, которое можно использовать для производства соответствующих веществ.
«[Сотрудники Intertech Corporation] намеренно фальсифицировали товаросопроводительные документы, уклонялись от соблюдения экспортных норм и обходили их, а также вводили в заблуждение конечных пользователей», — приводит The Daily Beast цитату из судебного документа. В числе получателей грузов от Intertech Corporation, по мнению следствия, могла быть и российская ФСБ, а именно входящий в структуру ведомства Институт криминалистики, который обеспечивает следственный орган службы экспертной поддержкой по уголовным делам.
По сведениям издания, в Intertech Corporation американским следственным органам заявили, что не смогли изначально идентифицировать ФСБ и ее структуры как конечного получателя этих грузов. В то же время The Daily Beast утверждает, что одна из сотрудниц связанной с американской компанией российской Intertech Instruments ранее работала в лаборатории ФСБ.
Издание также отмечает, что Intertech Corporation попала в поле зрение американских властей еще три года назад, на фоне предполагаемого отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Так, в сентябре 2018 г. сотрудники ФБР и минторга США информировали компанию о том, что ей потребуется лицензия на поставку лабораторного оборудования для Intertech Instruments в Москве из-за риска того, что оно может быть перенаправлено «на химическое или биологическое конечное использование». Как стало известно американским властям теперь, после этого уведомления Intertech Corporation «изменила свою деловую практику, чтобы обходить и уклоняться» от введенных экспортных требований и ограничений. Так, для этих целей якобы была создана отдельная компания Laboratory Systems & Technology.
В Intertech Corporation, ФБР и Федеральной прокуратуре США не ответили на запросы издания.
Санкции, под которые попала российская Intertech Instruments, были объявлены минторгом США 18 марта. Введенные ограничения включали запрет передавать и реэкспортировать России оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального, которого, по мнению Вашингтона, якобы отравили боевым веществом группы «Новичок».
Вне объявленных ограничений на экспорт и реэкспорт остаются такие сферы, как международные инспекции в рамках Конвенции о химическом оружии и Международная космическая станция (МКС), самолеты, суда и космические аппараты, а также средства шифрования и программное обеспечение. Однако ряд исключений, действовавших в сферах авиации и космоса, отменят уже 1 сентября. До этого, в начале марта, США внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.