СМИ узнали о расследовании ФБР по делу о поставках оборудования для ФСБ

Издание также отмечает, что Intertech Corporation попала в поле зрение американских властей еще три года назад, на фоне предполагаемого отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Так, в сентябре 2018 г. сотрудники ФБР и минторга США информировали компанию о том, что ей потребуется лицензия на поставку лабораторного оборудования для Intertech Instruments в Москве из-за риска того, что оно может быть перенаправлено «на химическое или биологическое конечное использование». Как стало известно американским властям теперь, после этого уведомления Intertech Corporation «изменила свою деловую практику, чтобы обходить и уклоняться» от введенных экспортных требований и ограничений. Так, для этих целей якобы была создана отдельная компания Laboratory Systems & Technology.