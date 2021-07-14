Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент также заявил, что России и Франции необходимо развивать конструктивный диалог и партнерское взаимодействие для того, чтобы противостоять угрозам и вызовам современного мира. Это может укрепить стабильность и взаимопонимание в Европе и будет соответствовать интересам народов обеих стран, подчеркнул Путин.