Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону поздравления с Днем взятия Бастилии. Официальная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — сказано в поздравлении Путина.
Президент также заявил, что России и Франции необходимо развивать конструктивный диалог и партнерское взаимодействие для того, чтобы противостоять угрозам и вызовам современного мира. Это может укрепить стабильность и взаимопонимание в Европе и будет соответствовать интересам народов обеих стран, подчеркнул Путин.
День взятия Бастилии ежегодно отмечается во Франции 14 июля. Этот праздник посвящен штурму одноименной крепости-тюрьмы, в ходе которого были освобождены заключенные. Считается, что данный день стал началом Великой французской революции.