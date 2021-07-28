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Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном

Ведомости

Интенсивная перестрелка ведется на границе Армении и Азербайджана после нарушения перемирия, сообщило минобороны Армении.

«Противник начал подготовительные боевые действия на границах Республики Армения от Сотка до Верхней Шорьи. Боевые действия усилились, ведется интенсивная перестрелка», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Минобороны Азербайджана заявило, что провокации в этом районе совершают войска Армении. В 00:50 (23:50 мск) армянские войска начали интенсивный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по позициям азербайджанской армии. Двое военнослужащих были ранены.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные ответные меры. Еще раз отметим, что вся ответственность за усиление напряженности вдоль государственной границы двух стран полностью лежит на Армении», — говорится в сообщении минобороны страны.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных