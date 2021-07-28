Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном
Интенсивная перестрелка ведется на границе Армении и Азербайджана после нарушения перемирия, сообщило минобороны Армении.
Минобороны Азербайджана заявило, что провокации в этом районе совершают войска Армении. В 00:50 (23:50 мск) армянские войска начали интенсивный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по позициям азербайджанской армии. Двое военнослужащих были ранены.
«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные ответные меры. Еще раз отметим, что вся ответственность за усиление напряженности вдоль государственной границы двух стран полностью лежит на Армении», — говорится в сообщении минобороны страны.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.