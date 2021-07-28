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Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию

Ведомости

Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.

«Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — сказал министр в ходе пресс-конференции в Гяндже, добавив, что в рамках договоренностей проводятся и военные учения двух стран.

Кроме того, он рассказал, что Азербайджан, Турция и Пакистан могут создать трехсторонний формат. По его словам, очередная встреча представителей парламентов трех стран пройдет в 2022 г. в Исламабаде. Шентоп также не исключил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи лидеров этих стран.

27 июля в Баку состоялась первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. Стороны подписали Бакинскую декларацию, направленную на развитие сотрудничества и работу над глобальными и региональными вопросами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных