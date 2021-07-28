Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию
Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.
«Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — сказал министр в ходе пресс-конференции в Гяндже, добавив, что в рамках договоренностей проводятся и военные учения двух стран.
Кроме того, он рассказал, что Азербайджан, Турция и Пакистан могут создать трехсторонний формат. По его словам, очередная встреча представителей парламентов трех стран пройдет в 2022 г. в Исламабаде. Шентоп также не исключил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи лидеров этих стран.
27 июля в Баку состоялась первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. Стороны подписали Бакинскую декларацию, направленную на развитие сотрудничества и работу над глобальными и региональными вопросами.