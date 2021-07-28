Путин и Пахор договорились учредить день российско-словенской дружбы
Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора договорились учредить день российско-словенской дружбы, передает пресс-служба Кремля.
«Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы», – говорится в сообщении. Он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в рамках памятных мероприятий у Русской часовни на перевале Вршич. Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за сохранение памяти о соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн.
Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, а также затронули некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Евросоюза во второй половине 2021 г.