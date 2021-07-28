Путин и Пахор договорились учредить день российско-словенской дружбы

«Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы», – говорится в сообщении. Он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в рамках памятных мероприятий у Русской часовни на перевале Вршич. Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за сохранение памяти о соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн.