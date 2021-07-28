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Путин и Пахор договорились учредить день российско-словенской дружбы

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в ходе телефонного разговора договорились учредить день российско-словенской дружбы, передает пресс-служба Кремля.

«Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы», – говорится в сообщении. Он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в рамках памятных мероприятий у Русской часовни на перевале Вршич. Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за сохранение памяти о соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, а также затронули некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Евросоюза во второй половине 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных