Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Зеленский также заявил, что Киевская Русь является матерью истории Украины и Крыма. «24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — подчеркнул президент.