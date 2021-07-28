Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и поздравил их с Днем крещения Киевской Руси – Украины, который отмечается в стране 28 июля. В обращении Зеленский ответил на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».
Президент Украины напомнил, что крещение Руси в 988 году произошло в период правления великого киевского князя Владимира. «Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», — сказал Зеленский. По его словам, доказательства Украины не на бумаге, а «в наших городах и на наших улицах».
Зеленский также заявил, что Киевская Русь является матерью истории Украины и Крыма. «24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — подчеркнул президент.
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада: «В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.