Песков ответил на слова Байдена о «реальной проблеме» Путина
Заявление президента США Джо Байдена о «реальной проблеме» президента РФ Владимира Путина неверно по своей сути и обусловлено ошибочным пониманием современной России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема»: он возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины.
«Они неверны по своей сути. Здесь нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. В этой аудитории востребованы бравурные заявления. Но также очевидно, что это те посылы, которые готовятся его аппаратом и помощниками. И вот здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России», — сказал Песков журналистам.
По его словам, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2020 г. составляла 15,2%, в 2017 г. — 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете в 2010 г. были 46%, а в 2020 г. — 28%, подчеркнул Песков.
«Да, Россия — это крупнейшая и очень ответственная ядерная держава. Это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем утверждать, что у России больше ничего нет, в корне неверно», — отметил представитель Кремля.
Помимо ядерного оружия и нефтегазового сектора Россия располагает передовой ядерной энергетикой, мощнейшим сельским хозяйством, строительным сектором и инновациями, сказал Песков.
«Конечно, мы бы предпочли, чтобы это все докладывалось президенту США», — резюмировал он.
Джо Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора национальной разведки США, также заявил, что российская экономика является восьмой по величине в мире на данный момент, а Владимир Путин, зная о своих «настоящих проблемах», становится «еще более опасным». Помимо этого глава Белого дома отметил: Путин знает, что разведка США лучше российской, и что это его «чертовски беспокоит». Также Байден назвал главу российского государства своим «лучшим другом», после чего засмеялся.