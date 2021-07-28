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Песков ответил на слова Байдена о «реальной проблеме» Путина

Ведомости

Заявление президента США Джо Байдена о «реальной проблеме» президента РФ Владимира Путина неверно по своей сути и обусловлено ошибочным пониманием современной России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема»: он возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины.

«Они неверны по своей сути. Здесь нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. В этой аудитории востребованы бравурные заявления. Но также очевидно, что это те посылы, которые готовятся его аппаратом и помощниками. И вот здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России», — сказал Песков журналистам.

По его словам, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2020 г. составляла 15,2%, в 2017 г. — 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете в 2010 г. были 46%, а в 2020 г. — 28%, подчеркнул Песков.

«Да, Россия — это крупнейшая и очень ответственная ядерная держава. Это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем утверждать, что у России больше ничего нет, в корне неверно», — отметил представитель Кремля.

Помимо ядерного оружия и нефтегазового сектора Россия располагает передовой ядерной энергетикой, мощнейшим сельским хозяйством, строительным сектором и инновациями, сказал Песков.

«Конечно, мы бы предпочли, чтобы это все докладывалось президенту США», — резюмировал он.

Джо Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора национальной разведки США, также заявил, что российская экономика является восьмой по величине в мире на данный момент, а Владимир Путин, зная о своих «настоящих проблемах», становится «еще более опасным». Помимо этого глава Белого дома отметил: Путин знает, что разведка США лучше российской, и что это его «чертовски беспокоит». Также Байден назвал главу российского государства своим «лучшим другом», после чего засмеялся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных