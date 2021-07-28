Песков ответил на слова Байдена о «реальной проблеме» Путина

«Они неверны по своей сути. Здесь нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. В этой аудитории востребованы бравурные заявления. Но также очевидно, что это те посылы, которые готовятся его аппаратом и помощниками. И вот здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России», — сказал Песков журналистам.