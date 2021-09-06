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Дерипаска допустил «встряску» на рынке алюминия после переворота в Гвинее

Ведомости

Государственный переворот в Гвинее, поставляющей пятую часть мирового потребления бокситов, может серьезно сказаться на глобальном рынке алюминия, написал российский бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал Дерипаска. Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема.

Акции «Русала» выросли вскоре после открытия торгов на Мосбирже на 3,45%, до 64,55 руб. за акцию (по состоянию на 10:18 мск.) по сравнению с результатами пятничных торгов на новостях о перевороте в Гвинее.

Накануне гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.

Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.

Ранее по теме: В Гвинее произошел военный переворот

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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