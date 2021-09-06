Дерипаска допустил «встряску» на рынке алюминия после переворота в Гвинее
Государственный переворот в Гвинее, поставляющей пятую часть мирового потребления бокситов, может серьезно сказаться на глобальном рынке алюминия, написал российский бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал Дерипаска. Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема.
Акции «Русала» выросли вскоре после открытия торгов на Мосбирже на 3,45%, до 64,55 руб. за акцию (по состоянию на 10:18 мск.) по сравнению с результатами пятничных торгов на новостях о перевороте в Гвинее.
Накануне гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.
Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.