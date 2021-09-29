Баталина не заменит Сипягина на посту губернатора Владимирской области

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Баталина, скорее всего, откажется от думского мандата, который она получила после того, как от 66 таких мандатов отказались лидеры федеральных и региональных списков партии «Единая Россия». Среди тех, кто получит эти мандаты, ЦИК сегодня назвал Баталину и члена Общественной палаты России Марию Бутину. Баталина уже была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. В частности, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Баталина остается членом президиума Генсовета «Единой России».