Баталина не заменит Сипягина на посту губернатора Владимирской области
Замглавы Минтруда Ольга Баталина откажется от думского мандата, но не будет переходить на пост врио губернатора Владимирской области, заявил собеседник «Ведомостей» в «Единой России». Таким образом, источник опроверг информацию о ее возможном назначении вместо главы региона Владимира Сипягина, который сегодня решил уйти со своей должности, чтобы перейти в Госдуму.
По его словам, Баталина планировала отказаться от мандата и продолжить работу на посту замминистра труда. То же самое говорит и источник в администрации президента. «Баталина откажется от мандата, но останется работать в правительстве. Среди кандидатов на должность врио губернатора Владимирской области ее не было», — сказал собеседник «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос замглавы Минтруда Ольге Баталиной.
Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Баталина, скорее всего, откажется от думского мандата, который она получила после того, как от 66 таких мандатов отказались лидеры федеральных и региональных списков партии «Единая Россия». Среди тех, кто получит эти мандаты, ЦИК сегодня назвал Баталину и члена Общественной палаты России Марию Бутину. Баталина уже была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. В частности, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Баталина остается членом президиума Генсовета «Единой России».
Кроме того, сегодня губернатор Владимирской области Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия главы региона, сообщили в пресс-службе владимирского отделения ЛДПР. Это подтвердила и пресс-служба администрации региона. Источник «Ведомостей», близкий к администрации Владимирской области, сообщал в середине сентября, что заявление Сипягина было подписано еще два месяца назад и ему «дают уйти в Госдуму». Однако в пресс-службе главы региона тогда опровергли эту информацию.
Сипягин занимал должность губернатора Владимирской области с октября 2018 г. До этого, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах с 57% голосов он обошел кандидата-единоросса, действовавшего на тот момент губернатора Светлану Орлову (ее результат — 37,46%).