Эрдоган заявил, что контракт на покупку С-400 у России «того стоил»
Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства была выгодным и правильным решением, несмотря на то что из-за этого ухудшились американо-турецкие отношения. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Я думаю, оно того стоило. Мы вправе укреплять нашу обороноспособность так, как считаем необходимым», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, оправдывали ли преимущества от сделки с Россией возросшее напряжение в отношениях с США из-за покупки С-400.
По словам турецкого президента, сделки с Москвой могло не быть, если бы Вашингтон в свое время согласился бы продать Анкаре ЗРК Patriot, однако так как этого не произошло, то ответственность за случившееся несут и американцы. Эрдоган добавил, что руководство НАТО и бывший президент США Дональд Трамп в итоге подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия самостоятельно.
25 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк зенитных ракетных систем С-400. В конце августа в Рособоронэкспорте планировали заключить контракт до конца текущего года.
Россия и Турция договорились о поставках на последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.
В то же время США призывают Турцию отказаться от закупки С-400. В Вашингтоне полагают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. В конце июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американские власти введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России.