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Эрдоган заявил, что контракт на покупку С-400 у России «того стоил»

Ведомости

Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства была выгодным и правильным решением, несмотря на то что из-за этого ухудшились американо-турецкие отношения. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Я думаю, оно того стоило. Мы вправе укреплять нашу обороноспособность так, как считаем необходимым», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, оправдывали ли преимущества от сделки с Россией возросшее напряжение в отношениях с США из-за покупки С-400.

По словам турецкого президента, сделки с Москвой могло не быть, если бы Вашингтон в свое время согласился бы продать Анкаре ЗРК Patriot, однако так как этого не произошло, то ответственность за случившееся несут и американцы. Эрдоган добавил, что руководство НАТО и бывший президент США Дональд Трамп в итоге подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия самостоятельно.

25 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк зенитных ракетных систем С-400. В конце августа в Рособоронэкспорте планировали заключить контракт до конца текущего года.

Россия и Турция договорились о поставках на последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.

В то же время США призывают Турцию отказаться от закупки С-400. В Вашингтоне полагают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. В конце июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американские власти введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России.

Ранее по теме: Президент Турции готов к заключению второго контракта на системы С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных