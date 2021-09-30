Эрдоган заявил, что контракт на покупку С-400 у России «того стоил»

По словам турецкого президента, сделки с Москвой могло не быть, если бы Вашингтон в свое время согласился бы продать Анкаре ЗРК Patriot, однако так как этого не произошло, то ответственность за случившееся несут и американцы. Эрдоган добавил, что руководство НАТО и бывший президент США Дональд Трамп в итоге подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия самостоятельно.