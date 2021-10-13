В Кремле назвали переговоры с Нуланд своевременными и необходимыми
Переговоры МИД России с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд своевременны и необходимы, сторонам важно говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы, говорить важно», — заявил Песков. По его словам, не нужно жаловаться на то, что не получается сразу выйти на «прорывные договоренности». По мнению Пескова, это вряд ли возможно. «Слишком большие у нас в двусторонних отношениях авгиевы конюшни, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны».
Песков отметил, что переговоры с Нуланд – продолжение женевского саммита президентов России и США, который прошел в июне. Это не первые контакты российской и американской сторон: уже прошли несколько раундов совещаний по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, консультации по вопросам кибербезопасности. «Все развивается неплохо», — добавил он. В Кремле подчеркнули, что это позитивное развитие двусторонних отношений, если сравнивать с периодом до саммита в Женеве.
12 октября Нуланд и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран в ходе визита Нуланд в Москву. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Запрет нанимать на работу россиян дипмиссией США был объявлен российскими властями в ответ на американские санкции в связи с кибератаками и вмешательством в выборы, в которых Вашингтон обвинил Москву. США и Россия обменялись несколькими сеансами высылки дипработников из Москвы и Вашингтона в этом году.