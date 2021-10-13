В Кремле назвали переговоры с Нуланд своевременными и необходимыми

«В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы, говорить важно», — заявил Песков. По его словам, не нужно жаловаться на то, что не получается сразу выйти на «прорывные договоренности». По мнению Пескова, это вряд ли возможно. «Слишком большие у нас в двусторонних отношениях авгиевы конюшни, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны».