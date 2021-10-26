Принцесса Японии вышла замуж за простолюдина и лишилась королевского статуса

Мако и Комуро познакомились в 2012 г. во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Уже в 2013 г. Рэй сделал принцессе предложение. Пара объявила о помолвке в 2017 г., при этом Фумихито одобрил желание своей дочери, но запланированная на 2018 г. свадьба не состоялась на фоне финансового спора матери Кая Комуро с ее бывшим партнером, требующим вернуть ему 4 млн иен (около 2,4 млн руб.), которые были выделены в том числе на образование сына.