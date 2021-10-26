Принцесса Японии вышла замуж за простолюдина и лишилась королевского статуса
Принцесса Мако, дочь наследника японского престола принца Фумихито и племянница императора Нарухито, зарегистрировала брак со своим бывшим однокурсником Кэем Комуро и лишилась королевского статуса. Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на управление императорского двора Японии.
Японский закон об императорском доме предусматривает, что наследница империи обязана отказаться от своего титула в случае, если она выходит замуж за простолюдина. Мако взяла фамилию своего мужа и стала Мако Комуро. После подачи документов она покинула императорскую резиденцию. Также она отказалась от традиционной компенсации в 150 млн иен (порядка 98,3 млн руб.), которую японское правительство выплачивает членам императорской семьи в случае отказа от своих регалий.
Ожидается, что молодожены покинут Японию не раньше следующего месяца. Мако намерена переехать в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме.
Мако и Комуро познакомились в 2012 г. во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Уже в 2013 г. Рэй сделал принцессе предложение. Пара объявила о помолвке в 2017 г., при этом Фумихито одобрил желание своей дочери, но запланированная на 2018 г. свадьба не состоялась на фоне финансового спора матери Кая Комуро с ее бывшим партнером, требующим вернуть ему 4 млн иен (около 2,4 млн руб.), которые были выделены в том числе на образование сына.
В ходе скандала, который длится с 2018 г., у принцессы диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, японское общество также отнеслось к браку неоднозначно. Изначально молодожены планировали провести пресс-конференцию в Токио 26 октября, но затем, сославшись на «сильную тревогу» Мако по поводу общения с журналистами, решили просто выступить с обращением в присутствии прессы и дать письменные ответы на пять отобранных заранее вопросов.