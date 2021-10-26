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Умер экс-президент Южной Кореи, установивший дипломатические отношения с СССР

Ведомости

Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У скончался в возрасте 88 лет, передает агентство «Ренхап». Причина его смерти не сообщается, недавно политик был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья.

Ро Дэ У получил военное образование и занимал ряд руководящих постов в армии. В 1980 г. он поддержал своего друга, генерала Чон Ду Хвана, который произвел военный переворот и правил страной последующие восемь лет. В 1981 году он покинул военную службу и позже возглавлял ряд государственных ведомств, включая министерства спорта и внутренних дел. В качестве главы Олимпийского организационного комитета Сеула он курировал подготовку Южной Кореи к летним Олимпийским играм 1988 г. — первой Олимпиаде в истории страны и лишь второй в Азии.

Ро Дэ У стал преемником Чон Ду Хвана в 1988 г. Он был первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания. Его правление характеризовалось активной борьбой за демократизацию, а также частыми демонстрациями студентов и демократических сил в Сеуле и других городах.

Его правительство в 1991 г. добилось принятия Южной Кореи в ООН и подписало соглашение о ненападении с Северной Кореей. При нем были также установлены дипломатические отношения с СССР (в 1990 г.) и рядом соцстран, включая Венгрию, Польшу и Югославию.

После ухода с поста президента Ро Дэ У жил в Сеуле, в 1993 г. был арестован по обвинению в коррупции, позднее ему предъявили обвинение в измене во время акций протеста в Кванджу 1980 г., которые были жестоко подавлены правительственными силами. В августе 1996 года Ро Дэ У был осужден на 22 года лишения свободы, позже наказание смягчили до 17 лет, а в 1998 г. он был помилован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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