Умер экс-президент Южной Кореи, установивший дипломатические отношения с СССР

После ухода с поста президента Ро Дэ У жил в Сеуле, в 1993 г. был арестован по обвинению в коррупции, позднее ему предъявили обвинение в измене во время акций протеста в Кванджу 1980 г., которые были жестоко подавлены правительственными силами. В августе 1996 года Ро Дэ У был осужден на 22 года лишения свободы, позже наказание смягчили до 17 лет, а в 1998 г. он был помилован.