Опрос показал, что почти половина финнов негативно относится к России

Из результатов опроса следует, что чем моложе участник опроса, тем сильнее негативное отношение к России. Доброжелательнее всех в этом плане финны старше 65 лет (60%), при этом среди молодых людей от 18 до 25 лет этот показатель составляет лишь 20%. На взгляды на Россию также влияет уровень образования — чем он выше, тем холоднее отношение к стране.