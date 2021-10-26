Опрос показал, что почти половина финнов негативно относится к России
Отношение финнов к России ухудшилось за последние десятилетие, согласно результатам опроса, проведенного финской аналитической организацией Eva. В опросе участвовали 2059 человек в возрасте от 18 до 79 лет, он состоялся с 24 марта по 7 апреля текущего года.
Как выяснилось, доля финнов, которые отрицательно относятся к восточному соседу, составила 45% (в 2012 г. — 30%). Девять лет назад Россию положительное воспринимали 63%, тогда как сейчас — лишь 34%. Кроме того, 60% участников опроса считают Россию военной угрозой.
Из результатов опроса следует, что чем моложе участник опроса, тем сильнее негативное отношение к России. Доброжелательнее всех в этом плане финны старше 65 лет (60%), при этом среди молодых людей от 18 до 25 лет этот показатель составляет лишь 20%. На взгляды на Россию также влияет уровень образования — чем он выше, тем холоднее отношение к стране.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал европейские страны пересмотреть политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой. «Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире», — заявил он 30 сентября.
В июне глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью РБК заявил, что Хельсинки не испытывает никакой угрозы со стороны России. Министр отметил при этом, что после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе напряженность в Европе и Балтийском регионе увеличилась, а безопасность ослабилась.