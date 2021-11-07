Десять человек пострадали при обстреле резиденции премьера Ирака

Нападение на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми произошло в Багдаде в ночь на 7 ноября. По официальным данным, он не пострадал. Al-Hadath также опубликовал видео последствий обстрела. На кадрах видно, что часть здания практически разрушена: выбиты окна и двери.