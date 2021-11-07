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Десять человек пострадали при обстреле резиденции премьера Ирака

Ведомости

Десять сотрудников службы охраны получили ранения в результате обстрела резиденции премьер-министра Ирака с беспилотника, сообщил телеканал Al-Hadath. 

Нападение на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми произошло в Багдаде в ночь на 7 ноября. По официальным данным, он не пострадал. Al-Hadath также опубликовал видео последствий обстрела. На кадрах видно, что часть здания практически разрушена: выбиты окна и двери.

Госдепартамент США назвал произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложил помощь в расследовании.

«Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака», — заявил госдепартамент (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных