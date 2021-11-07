Десять человек пострадали при обстреле резиденции премьера Ирака
Десять сотрудников службы охраны получили ранения в результате обстрела резиденции премьер-министра Ирака с беспилотника, сообщил телеканал Al-Hadath.
Нападение на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми произошло в Багдаде в ночь на 7 ноября. По официальным данным, он не пострадал. Al-Hadath также опубликовал видео последствий обстрела. На кадрах видно, что часть здания практически разрушена: выбиты окна и двери.
Госдепартамент США назвал произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложил помощь в расследовании.
«Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака», — заявил госдепартамент (цитата по «РИА Новости»).