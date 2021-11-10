Шойгу рассказал о создании новой зенитной ракетной системы С-550

Ранее о существовании ракетного комплекса С-550 в России не сообщалось, передает РБК. Комплекс с таким названием разрабатывался в середине 1980-х гг. В 1990 г. планировалось провести испытания комплекса в качестве стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора о противоракетной обороне, который запрещал создание мобильных систем ПРО. Началась подготовка к сборке стрельбового комплекса, но в 1998 г. работы по С-550 прекратились. Оборудование опытного образца демонтировали после 1992 г.