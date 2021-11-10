Шойгу рассказал о создании новой зенитной ракетной системы С-550
Зенитный ракетный комплекс С-550 появится на вооружении российской армии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством вооруженных сил.
Министр напомнил, что в начале ноября президент России Владимир Путин провел серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — рассказал Шойгу.
Ранее о существовании ракетного комплекса С-550 в России не сообщалось, передает РБК. Комплекс с таким названием разрабатывался в середине 1980-х гг. В 1990 г. планировалось провести испытания комплекса в качестве стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора о противоракетной обороне, который запрещал создание мобильных систем ПРО. Началась подготовка к сборке стрельбового комплекса, но в 1998 г. работы по С-550 прекратились. Оборудование опытного образца демонтировали после 1992 г.
Директор центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко подтвердил изданию, что Минобороны ранее не сообщало о комплексе С-550. Он предположил, что новый комплекс — версия предыдущего ЗРК с дополнительным набором боевых характеристик по сравнению с базовой С-500. «Модернизированная под конкретные задачи либо спектр поражаемых целей система, которая создана на базе С-500», — уточнил он.