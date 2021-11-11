МИД Турции опроверг причастность к миграционному кризису на белорусской границе

«Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании, как Turkish Airlines», — говорится в заявлении.