МИД Турции опроверг причастность к миграционному кризису на белорусской границе
МИД Турции отвергает причастность страны и авиакомпании Turkish Airlines к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИДа страны.
«Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании, как Turkish Airlines», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что страны ЕС работают над пятым пакетом санкций против Белоруссии, который может затронуть в том числе белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа». По данным Bloomberg, под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines — в Брюсселе якобы считают их причастными к доставке мигрантов к границам сообщества. В «Аэрофлоте» утверждают, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, а МИД пригрозил ответными мерами в случае введения рестрикций против российского авиаперевозчика.
На этой неделе обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где скопилось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Польские пограничники не пропускают мигрантов на территорию страны, некоторым все же удалось прорваться через ограждение, но они были задержаны и выдворены на территорию Белоруссии. В среду польские пограничники зафиксировали 468 попыток незаконного пересечения границы, днем ранее сообщалось о 599 подобных случаях.
Польша и ряд других стран Евросоюза, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах ЕС. В Кремле обвинения отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.