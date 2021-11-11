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Лавров назвал ложными заявления о перевозке мигрантов «Аэрофлотом»

Ведомости

Заявление властей Польши о вовлеченности российского «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши — неправда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает <…> в столицу Республики Беларусь», — отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкая Bild сообщила со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов. 

Ранее по теме: «Аэрофлот» опроверг данные Bloomberg о перевозке мигрантов в Белоруссию

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил «РИА Новости», что Россия примет ответные меры, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота». В самой компании сообщили, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул — Минск. С 1 октября по 10 ноября из Бейрута через Москву в Минск проследовали 19 пассажиров. Транзитных пассажиров из Сирии, Ирака, Ташкента, Стамбула или Дубая за этот период не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Он отметил, что Россия не имеет отношения к происходящему на границе Белоруссии и Польши и пытается что-то сделать для разрешения ситуации. 

Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действует 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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