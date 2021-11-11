Лавров назвал ложными заявления о перевозке мигрантов «Аэрофлотом»

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил «РИА Новости», что Россия примет ответные меры, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота». В самой компании сообщили, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул — Минск. С 1 октября по 10 ноября из Бейрута через Москву в Минск проследовали 19 пассажиров. Транзитных пассажиров из Сирии, Ирака, Ташкента, Стамбула или Дубая за этот период не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Он отметил, что Россия не имеет отношения к происходящему на границе Белоруссии и Польши и пытается что-то сделать для разрешения ситуации.