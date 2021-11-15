МИД Франции заявил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер»
Главы МИД стран Евросоюза достигли договоренности о начале разработки санкций против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в связи с ситуацией в Мали, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан объяснил подготовку к введению санкций против ЧВК «вмешательством в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведением дестабилизирующей деятельности», передает ТАСС. Министр также заявил о решимости наложить санкции на власти Мали «за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране».
Ле Дриан ранее называл размещение в Мали представителей ЧВК «несовместимым» с продолжением французского военного присутствия в стране. Франция, Германия и Эстония заявляли о готовности вывести своих миротворцев из Мали, если местные власти пригласят к себе сотрудников «Вагнера».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что власти Мали обратились за помощью к «частной военной компании из России», название которой он не уточнил. По его словам, контакты правительства Мали, которое борется с исламскими фундаменталистами на севере страны с 2012 г., с компанией вызваны стремлением искоренить терроризм на территории республики после того, как Франция решила существенно сократить там свой воинский контингент. По словам Лаврова, правительство РФ не имеет к этому вопросу никакого отношения, а ЧВК действует в Мали на законной основе.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснял, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны обратились к российской частной военной компании, чтобы «заполнить пробел», оставленный уходом французов.
Французская армия боролась с джихадистами в Мали и соседних Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере в рамках операции «Бархан» с 2014 г., поддерживая малийские и другие правительственные силы Сахаро-Сахельского региона как с воздуха, так и регулярными армейскими подразделениями. Однако в июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении операции и приходе на смену международного антитеррористического альянса. Бывшая метрополия свернет свои военные базы на территории Мали и сократит свой пятитысячный контингент до 2500-3000 к 2023 г.