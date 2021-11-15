МИД Франции заявил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что власти Мали обратились за помощью к «частной военной компании из России», название которой он не уточнил. По его словам, контакты правительства Мали, которое борется с исламскими фундаменталистами на севере страны с 2012 г., с компанией вызваны стремлением искоренить терроризм на территории республики после того, как Франция решила существенно сократить там свой воинский контингент. По словам Лаврова, правительство РФ не имеет к этому вопросу никакого отношения, а ЧВК действует в Мали на законной основе.