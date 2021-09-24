Глава МИД Франции пригрозил последствиями при появлении ЧВК «Вагнера» в Мали

Тем не менее французская армия пока еще не начала вывод и до сих пор проводит боевые операции в регионе против исламистов. Так, в середине сентября военные Франции убили главу филиала ИГ в Сахаре Аднана Абу-Валида аль-Сахрави. Как пояснили во французском минобороны, это стало результатом «удара сил операции "Бархан", не уточняя подробностей.