Глава МИД Франции пригрозил последствиями при появлении ЧВК «Вагнера» в Мали
Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан предупредил главу МИД России Сергея Лаврова о «тяжелых последствиях» появления так называемой ЧВК «Вагнера» в Мали на фоне планов Парижа свернуть участие в операции по борьбе с джихадистами в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.
«Говоря о Мали, министр [Ле Дриан] предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях в случае вовлечения группы "Вагнера" в этой стране», — говорится в отчете о встрече дипломатов на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Других подробностей обсуждения ситуации в Мали не приводится.
Кроме того, главы российского и французского МИД обсудили ситуацию в Ливии, Афганистане, иранскую ядерную сделку и конфликт на востоке Украины.
Французская армия в рамках операции «Бархан» в Мали и соседних странах боролась с джихадистскими группировками, включая запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида», с 2013 г. Франция поддерживала малийские и другие правительственные силы региона как с воздуха, так и регулярными армейскими подразделениями. Всего за восемь лет операции погибли 55 военнослужащих французской армии.
Однако в середине июня на саммите «большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сворачивание присутствия французских военных в рамках операции «Бархан» и трансформацию международной борьбы с исламизмом в регионе Сахеля в борьбу местных государств. Предполагается, что вместо 5000 французских военных там могут остаться лишь несколько сотен военнослужащих в качестве военных советников.
Тем не менее французская армия пока еще не начала вывод и до сих пор проводит боевые операции в регионе против исламистов. Так, в середине сентября военные Франции убили главу филиала ИГ в Сахаре Аднана Абу-Валида аль-Сахрави. Как пояснили во французском минобороны, это стало результатом «удара сил операции "Бархан", не уточняя подробностей.
Тогда же агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство Мали на фоне желания Франции радикально сократить свое военное присутствие в стране начало переговоры с так называемой российской ЧВК «Вагнера». Сумма контракта, по данным агентства, может составить порядка $10,8 млн ежемесячно. После этого Ле Дриан заявил, что если сделка состоится, то французские войска полностью покинут страну и прекратят какую-либо поддержку ее властей.