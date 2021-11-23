Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что Байден планирует баллотироваться на второй срок. В то же время Демократическая партия высказывала сомнение о том, будет ли это решение правильным, учитывая возраст президента. Некоторые из них скептически относятся к этим заявлениям и считают, что Байдену выгодно говорить об этом, чтобы его позиции не ослабли уже сейчас, сообщало издание.