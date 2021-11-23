Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году
Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах в 2024 г., сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «РИА Новости». В 2024 г. Байдену будет 81 год.
«Да, таковы его намерения», — ответила она на вопрос журналистов об участии политика в президентских выборах 2024 года.
В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что Байден планирует баллотироваться на второй срок. В то же время Демократическая партия высказывала сомнение о том, будет ли это решение правильным, учитывая возраст президента. Некоторые из них скептически относятся к этим заявлениям и считают, что Байдену выгодно говорить об этом, чтобы его позиции не ослабли уже сейчас, сообщало издание.
14 ноября издание The Washington Post и телеканал ABC опубликовали опрос одобрения деятельности президента США. Более половины (53%) респондентов высказались о том, что не одобряют деятельность главы государства. Рейтинг неодобрения президента стал рекордным с начала его президентского срока. Из результатов опроса следовало, что деятельность Байдена поддерживает 41% респондентов. При этом менее половины (39%) положительно высказались о его работе в сфере экономики, недовольными оказались 55%. Меры нынешнего президента по борьбе с COVID-19 поддержали 47% опрошенных, против выступили 49%.