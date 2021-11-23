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Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах в 2024 г., сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «РИА Новости». В 2024 г. Байдену будет 81 год. 

«Да, таковы его намерения», — ответила она на вопрос журналистов об участии политика в президентских выборах 2024 года.

В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что Байден планирует баллотироваться на второй срок. В то же время Демократическая партия высказывала сомнение о том, будет ли это решение правильным, учитывая возраст президента. Некоторые из них скептически относятся к этим заявлениям и считают, что Байдену выгодно говорить об этом, чтобы его позиции не ослабли уже сейчас, сообщало издание. 

14 ноября издание The Washington Post и телеканал ABC опубликовали опрос одобрения деятельности президента США. Более половины (53%) респондентов высказались о том, что не одобряют деятельность главы государства. Рейтинг неодобрения президента стал рекордным с начала его президентского срока. Из результатов опроса следовало, что деятельность Байдена поддерживает 41% респондентов. При этом менее половины (39%) положительно высказались о его работе в сфере экономики, недовольными оказались 55%. Меры нынешнего президента по борьбе с COVID-19 поддержали 47% опрошенных, против выступили 49%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных