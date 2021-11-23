Назарбаев уйдет с поста главы правящей партии Казахстана
Глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст полномочия лидера правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай.
Назарбаев обосновал свое решение тем, что «партию должен возглавлять президент страны», говорится в сообщении. Токаев вступит в должность председателя партии в соответствии с ее уставом.
«Нур Отан» была создана Назарбаевым в 1999 г., тогда она называлась «Отан». С момента создания партия сохраняет депутатское большинство в казахстанском парламенте. Назарбаев возглавил ее в июле 2007 г. после того, как в Конституцию страны были внесены поправки, разрешившие президенту не приостанавливать деятельность в политической партии на период осуществления своих полномочий.
Назарбаев стал первым президентом Казахстана в 1990 г. и занимал эту должность бессменно на протяжении 29 лет. В 2019 г. он сложил полномочия по собственному желанию, сохранив за собой должность главы Совбеза и лидера «Нур Отан». В апреле текущего года политик также объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, которая служит консультативно-совещательным органом при президенте республики, и передал эти полномочия Токаеву, но остался в качестве почетного председателя ассамблеи.