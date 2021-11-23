Назарбаев уйдет с поста главы правящей партии Казахстана

Назарбаев стал первым президентом Казахстана в 1990 г. и занимал эту должность бессменно на протяжении 29 лет. В 2019 г. он сложил полномочия по собственному желанию, сохранив за собой должность главы Совбеза и лидера «Нур Отан». В апреле текущего года политик также объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, которая служит консультативно-совещательным органом при президенте республики, и передал эти полномочия Токаеву, но остался в качестве почетного председателя ассамблеи.