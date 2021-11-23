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Назарбаев уйдет с поста главы правящей партии Казахстана

Ведомости

Глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст полномочия лидера правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай.

Назарбаев обосновал свое решение тем, что «партию должен возглавлять президент страны», говорится в сообщении. Токаев вступит в должность председателя партии в соответствии с ее уставом.

«Нур Отан» была создана Назарбаевым в 1999 г., тогда она называлась «Отан». С момента создания партия сохраняет депутатское большинство в казахстанском парламенте. Назарбаев возглавил ее в июле 2007 г. после того, как в Конституцию страны были внесены поправки, разрешившие президенту не приостанавливать деятельность в политической партии на период осуществления своих полномочий.

Назарбаев стал первым президентом Казахстана в 1990 г. и занимал эту должность бессменно на протяжении 29 лет. В 2019 г. он сложил полномочия по собственному желанию, сохранив за собой должность главы Совбеза и лидера «Нур Отан». В апреле текущего года политик также объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, которая служит консультативно-совещательным органом при президенте республики, и передал эти полномочия Токаеву, но остался в качестве почетного председателя ассамблеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных