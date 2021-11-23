Путин проведет переговоры с Пашиняном и Алиевым 26 ноября
Президент России Владимир Путин 26 ноября в Сочи проведет трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль. В этот же день Путин проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана.
«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», — рассказали в Кремле (цитата по «РИА Новости»).
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои».
16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в минобороны Армении оценили как «относительно стабильную». В этот день и 21 ноября Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону. Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.