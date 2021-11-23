Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

После вывода основного американского контингента из Сирии при президенте Дональде Трампе в республике осталось около 900 военнослужащих США. Они контролируют территории на севере и северо-востоке страны с крупнейшими сирийскими месторождения нефти и газа, а также поддерживают и консультируют курдские «Силы демократической Сирии».