Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Американская военная база на северо-востоке Сирии была обстреляна ракетными снарядами, сообщило сирийское агентство «Сана» со ссылкой на источники.
На территории аэродрома Хараб аль-Джир в провинции Эль-Хасеке, обустроенного в качестве базы ВВС США, разорвалось пять снарядов. По данным издания, после нападения над районом были замечены американские вертолеты и боевые самолеты, информации о погибших и раненых не поступало.
20 октября обстрелу подверглась американская военная база в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. 28 июня под ракетный огонь попала другая база США — на востоке провинции Дейр-эз-Зор около нефтяного месторождения Аль-Омар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.
После вывода основного американского контингента из Сирии при президенте Дональде Трампе в республике осталось около 900 военнослужащих США. Они контролируют территории на севере и северо-востоке страны с крупнейшими сирийскими месторождения нефти и газа, а также поддерживают и консультируют курдские «Силы демократической Сирии».
Посольство России в США в августе заявило, что американские военные подразделения находятся на территории Сирии незаконно и не имеют мандата ООН. Правительство в Дамаске называет присутствие американских военных нарушением своего суверенитета и государственным пиратством.