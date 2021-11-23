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Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Ведомости

Американская военная база на северо-востоке Сирии была обстреляна ракетными снарядами, сообщило сирийское агентство «Сана» со ссылкой на источники.

На территории аэродрома Хараб аль-Джир в провинции Эль-Хасеке, обустроенного в качестве базы ВВС США, разорвалось пять снарядов. По данным издания, после нападения над районом были замечены американские вертолеты и боевые самолеты, информации о погибших и раненых не поступало.

20 октября обстрелу подверглась американская военная база в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. 28 июня под ракетный огонь попала другая база США — на востоке провинции Дейр-эз-Зор около нефтяного месторождения Аль-Омар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.

После вывода основного американского контингента из Сирии при президенте Дональде Трампе в республике осталось около 900 военнослужащих США. Они  контролируют территории на севере и северо-востоке страны с крупнейшими сирийскими месторождения нефти и газа, а также поддерживают и консультируют курдские «Силы демократической Сирии».

Посольство России в США в августе заявило, что американские военные подразделения находятся на территории Сирии незаконно и не имеют мандата ООН. Правительство в Дамаске называет присутствие американских военных нарушением своего суверенитета и государственным пиратством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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