Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел телефонный разговор с коллегой из США
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
«23 ноября 2021 г. состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — говорится в сообщении.
В Комитете начальников штабов отметили, что стороны в ходе телефонного разговора обсудили «несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих обеспокоенность». При этом подчеркивается, что стороны согласились не разглашать конкретные детали разговора.
«Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», — сообщили в Комитете начальников штабов.
22 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.