ТАСС сообщил об освобождении резиденции президента Казахстана в Алматы
Военные полностью зачистили площадь Республики в Алматы от участников беспорядков, сообщает ТАСС. По данным телеканала «Хабар-24», освобождены резиденция президента страны и здание городской администрации (акимат).
По словам очевидцев, в районе присутствуют раненые и убитые. На площади остаются военные и специальная техника.
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы 5 января. Сообщалось, что в здание загорелось.
Вчера президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на территории республики чрезвычайное положение. Сегодня МВД страны заявило, что всех, кто откажется сложить оружие, будут уничтожать. Глава государства еще вчера предупредил граждан о жестких мерах в отношении протестующих.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации. В связи с этим в Казахстан направили миротворцев.