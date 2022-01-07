Лукашенко заявил о более жестком курсе на суверенитет Белоруссии

«Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», — заявил Лукашенко.