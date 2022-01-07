Лукашенко заявил о более жестком курсе на суверенитет Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил при посещении храма Преподобных Оптинских старцев в Минске, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета страны и одновременно на укрепление связей с братскими странами. Его заявление опубликовано на сайте президента.
«Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что к таким странам относятся Россия, Казахстан и Украина. «Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может», — добавил Лукашенко, говоря об Украине.
В начале ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.