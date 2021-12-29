Путин оценил развитие Союзного государства в 2021 году

«Это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономик двух стран», — подчеркнул он.