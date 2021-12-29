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Путин оценил развитие Союзного государства в 2021 году

Ведомости

В развитии Cоюзного государства России и Белоруссии в 2021 г. сделан значительный шаг вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил спад в объеме товарооборота между странами в 2020 г., который составил 17%. При этом в уходящем году этот показатель продемонстрировал рост в 36%. Путин также напомнил и о принятии 28 союзных программ осенью этого года.

«Это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономик двух стран», — подчеркнул он.

В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.

Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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