Путин оценил развитие Союзного государства в 2021 году
В развитии Cоюзного государства России и Белоруссии в 2021 г. сделан значительный шаг вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, по результатам строительства Союзного государства. Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил спад в объеме товарооборота между странами в 2020 г., который составил 17%. При этом в уходящем году этот показатель продемонстрировал рост в 36%. Путин также напомнил и о принятии 28 союзных программ осенью этого года.
«Это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономик двух стран», — подчеркнул он.
В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.