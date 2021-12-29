В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге, сообщило «БелТА». Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Президенты планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а после встречи — сыграть в хоккей. Перед ее началом Путин заехал за Лукашенко на машине, отметило агентство.
28 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. На саммит в этом году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также присутствовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.