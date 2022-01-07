Путин обсудил ситуацию в Казахстане с коллегами по ОДКБ и Токаевым
Президент России Владимир Путин 6 и 7 января обсудил ситуацию в Казахстане по телефону с коллегами по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вчера и сегодня президент Путин провел целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран — членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении», — сообщил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Путин несколько раз созванивался с Токаевым. Президенты обсуждали обстановку в Казахстане и совместные действия в рамках ОДКБ для борьбы с терроризмом и обеспечения порядка и безопасности граждан. С начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Путину о ходе выполнения задач и переброске военных в Казахстан, добавил Песков.
В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Токаев запросил помощь ОДКБ. Члены организации начали отправлять своих военных в страну.