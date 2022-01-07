Девять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами прилетели в Алматы
Девять самолетов Ил-76 с военными и техникой ВДВ России прилетели в Алматы для участия в миротворческой миссии ОДКБ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков попросил ОДКБ ввести в страну миротворческие силы. Кроме России, военных в Казахстан направили Армения, Киргизия, Белоруссия и Таджикистан. Руководить объединенной группировкой сил будет командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Миротворцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным силовикам поддерживать правопорядок.
В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции.