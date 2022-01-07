Лукашенко и первый президент Казахстана Назарбаев обсудили ситуацию в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, собеседники обсудили ситуацию в стране, сообщило агентство «БелТА». Переговоры стали первым появлением Назарбаева в публичном пространстве с начала беспорядков в Казахстане и перехода кресла председателя Совбеза страны к нынешнему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Ранее издание Orda.kz сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Нурсултан Назарбаев покинул страну. По данным издания, его дочери также уехали из страны вместе со своими семьями. Официального подтверждения информации пока не было.
Ранее, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы. Токаев также возглавил Совет безопасности республики, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики.
С 4 января в крупнейшем городе республики, Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, а ОДКБ (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) решила направить в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации ситуации.