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Лукашенко и первый президент Казахстана Назарбаев обсудили ситуацию в стране

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, собеседники обсудили ситуацию в стране, сообщило агентство «БелТА». Переговоры стали первым появлением Назарбаева в публичном пространстве с начала беспорядков в Казахстане и перехода кресла председателя Совбеза страны к нынешнему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

Ранее издание Orda.kz сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Нурсултан Назарбаев покинул страну. По данным издания, его дочери также уехали из страны вместе со своими семьями. Официального подтверждения информации пока не было.

Ранее, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы. Токаев также возглавил Совет безопасности республики, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики.

С 4 января в крупнейшем городе республики, Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, а ОДКБ (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) решила направить в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации ситуации.

Ранее по теме: Orda.kz: экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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