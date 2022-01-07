Orda.kz: экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, сообщает Orda.kz со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, из Казахстана также сбежали дочери бывшего главы государства и их семьи. Официального подтверждения информации пока не было.
Ранее, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы. Токаев также возглавил Совет безопасности республики, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник.
Информация о бегстве Назарбаева появилась на фоне продолжающейся в Казахстане контртеррористической операции, призванной усмирить массовые беспорядки. Ранее в пятницу Токаев сообщил, что отдал приказ без предупреждения открывать огонь на поражение по протестующим, которых он назвал «бандитами и террористами». По официальным данным, по всей стране с начала протестов задержано уже почти 4000 человек, а 26 протестующих убиты.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. С 4 января в крупнейшем городе республики, Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, а Организация договора о коллективной безопасности (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) решила направить в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации ситуации.