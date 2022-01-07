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Orda.kz: экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми

Ведомости

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, сообщает Orda.kz со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, из Казахстана также сбежали дочери бывшего главы государства и их семьи. Официального подтверждения информации пока не было.

Ранее, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы. Токаев также возглавил Совет безопасности республики, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник.

Как выглядит разгромленная резиденция президента Казахстана. Фоторепортаж «Ведомостей»

Внутри здания все еще не потушен огонь, и по территории разбросаны гильзы

Информация о бегстве Назарбаева появилась на фоне продолжающейся в Казахстане контртеррористической операции, призванной усмирить массовые беспорядки. Ранее в пятницу Токаев сообщил, что отдал приказ без предупреждения открывать огонь на поражение по протестующим, которых он назвал «бандитами и террористами». По официальным данным, по всей стране с начала протестов задержано уже почти 4000 человек, а 26 протестующих убиты.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. С 4 января в крупнейшем городе республики, Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, а Организация договора о коллективной безопасности (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) решила направить в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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