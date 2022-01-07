Orda.kz: экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. С 4 января в крупнейшем городе республики, Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, а Организация договора о коллективной безопасности (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) решила направить в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации ситуации.