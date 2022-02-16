В ЛНР сообщили о 22 украинских танках у линии соприкосновения в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили 22 танка Т-72 вблизи поселка Подлесное, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, передает официальный Telegram-канал Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении. По данным наблюдателей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные дважды производили обстрелы. Как утверждают в ЛНР, украинские военные продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.
Помимо этого официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ направляют в приграничные с Россией и Белоруссией районы дополнительные подразделения. Он добавил, то украинские силовики также разворачивают в Донбассе пункты наведения авиации. По данным Филипоненко, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, разведка ЛНР продолжает получать сведения о подготовке украинских силовиков к развязыванию боевых действий.
Ранее глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300. При этом официальный Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.