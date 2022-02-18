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Постпред США при ООН заявила о вторжении России в Восточную Европу в прошлом

Ведомости

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия ранее вторгалась в Крым и «другие части Восточной Европы». Об этом она заявила в интервью CNN.

Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет вторжение на Украину. Журналисты на восточной границе сообщают о том же самом. «Я думаю, что мы все видим одно и то же, и то, как это интерпретируется, может отличаться от других. Но это российский способ работы. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США разрабатывают планы и делятся со всем миром прозрачной информацией о происходящем. Томас-Гринфилд призвала быть готовыми к вторжению России на Украину. «И если этого не произойдет, это означает, что наши дипломатические усилия возымели действие и что они готовы сесть за стол переговоров, чтобы найти решение своих проблем в области безопасности», — добавила она.

В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать. Украинская сторона также сообщала, что не видит эскалации ситуации на границе с Россией. Информация о якобы планах России напасть на Украину начала распространяться осенью прошлого года в западных СМИ.

Ранее по теме: Минобороны Великобритании опубликовало карту «российского вторжения» на Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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