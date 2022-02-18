Постпред США при ООН заявила о вторжении России в Восточную Европу в прошлом

Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет вторжение на Украину. Журналисты на восточной границе сообщают о том же самом. «Я думаю, что мы все видим одно и то же, и то, как это интерпретируется, может отличаться от других. Но это российский способ работы. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила Томас-Гринфилд.