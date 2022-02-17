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Минобороны Великобритании опубликовало карту «российского вторжения» на Украину

Ведомости

Министерство обороны Великобритании составило карту направлений «вторжения» России на территорию Украины. Схема под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» опубликована в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

По данным британского оборонного ведомства, «наступление» Вооруженных сил России на Украину якобы будет состоять из нескольких этапов. Первый этап предполагает наступление по семи направлениям: с территории Белоруссии — Гомеля и Мозыря и Железногорска в сторону Киева, из-под Белгорода, села Казанское и Ростова-на-Дону в сторону Днепра, а также из Крыма в сторону Мариуполя. Во время второй фазы боевых действий войска будут двигаться из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы, утверждают в британском минобороны.

Ранее западные СМИ начали переносить дату российского «вторжения» на территорию Украины на вторую половину февраля. Об этом, в частности, писало издание Politico, которое связало новые сроки «вторжения» с завершением российско-белорусских учений, а также с окончанием работы Мюнхенской конференции по безопасности. Такую же дату назвала и эстонская разведка. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Россия нападет на Украину в «ближайшие дни», оценивая риск начала новой войны в Европе как «высокий». Изначально датой «вторжения» должно было стать 16 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выступил с утверждением, что пропаганда НАТО о подготовке «вторжения» России на Украину нацелена на то, чтобы предотвратить это «вторжение». «То, что мы описываем риски, не означает, что мы верим, что вторжение произойдет с вероятностью в 100%. Мы описываем эти риски и угрозы, чтобы не допустить того, чтобы это произошло», — подчеркивал он. При этом глава альянса подчеркнул, что вся информация о предполагаемом «вторжении» России базируется на снимках коммерческих спутников.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, заявил, что представители некоторых стран Запада и организаций ведут неприкрытую информационную агрессию против России и реального положения дел. При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона ни от кого не планирует требовать публичных извинений за не соответствующие действительности сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины.

Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Песков также отмечал, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.

Ранее по теме: Байден назвал новые сроки российского «вторжения» на Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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