Минобороны Великобритании опубликовало карту «российского вторжения» на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выступил с утверждением, что пропаганда НАТО о подготовке «вторжения» России на Украину нацелена на то, чтобы предотвратить это «вторжение». «То, что мы описываем риски, не означает, что мы верим, что вторжение произойдет с вероятностью в 100%. Мы описываем эти риски и угрозы, чтобы не допустить того, чтобы это произошло», — подчеркивал он. При этом глава альянса подчеркнул, что вся информация о предполагаемом «вторжении» России базируется на снимках коммерческих спутников.